12 yaşındaki kızı tehdit iddiasıyla genç hakkında soruşturma başlatıldı

Kendisi ile arkadaş olup istediklerini yapmaması halinde ailesine birlikte olduklarını söyleyeceği yönünde 12 yaşındaki küçük kıza şiddet tehdidinde bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.G hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı şiddet tehdidi ve tacizlik suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve tasarrufundaki cep telefonunun emare alındığını belirten polis, cep telefonunda yapılan ön incelmede içerisinde olayla ilgili herhangi bir görüntü veya videonun görülmediğini söyledi.

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20/05/2021 16:59