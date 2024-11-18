12 yıl sonra tutuklandı

Müstahdem tarafından sirkat suçundan 12 yıl sonra tutuklanan Hüseyin Baf bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2012 yılında Lefkoşa’nın sanayi bölgesinde çalıştığı reklamcılık şirketinden 2 bin 700 TL değerinde kırıcı, matkap ve çeşitli iş aletleri çaldığını söyledi. Polis, zanlının 2012 yılı Ekim ayında meydana gelen olayın ardından yurt dışına gittiğini, bu nedenle tutuklanmadığını ve aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 17 Kasım 2024 tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ben bir şey çalmadım. Ailevi sorunlardan dolayı Türkiye’ye gitmiştim. Şimdi tekrar çalışmaya geldim, iş de buldum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)