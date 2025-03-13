12 Yılda En Az 160 Bin Kişiye Vatandaşlık Verildi

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC’de yıllardır tartışılan, özellikle 2019’dan sonra “aşırıya” kaçıldığına dair eleştirilen yapılan “vatandaşlık dağıtma” uygulamasının boyutları iyice belli oldu. Ülkedeki doğum ve ölüm rakamları ile açıklanan nüfus arasında “anormal” bir fark var.

KKTC İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Nüfus ve Demografi Bülteni’nde (2014-2023) yer alan rakamlara göre “2023 projeksiyon nüfusu 476 bin 214 kişi düzeyinde”. Ülkedeki bazı siyasi partiler ile birçok sivil toplum örgütü, bu rakamın “gerçek nüfusu yansıtmadığını, ülkede bu rakamın çok üzerinde bir nüfus bulunduğunu” savunuyor.

Ancak, çok eleştirilen projeksiyon nüfusun doğru olduğu kabul edilse dahi, “yeni vatandaş yapılanların” sayısının, “doğal nüfus artışından” yaklaşık 160 bin 705 kişi daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Nüfus ve Demografi Bülteni’nde yer alan “doğum ve ölüm” verilerine göre nüfusun 2012-2023 periyodunda yüzde 10.2 oranında artması gerekiyordu. Ancak, açıklanan rakamlar yüzde 66.4 oranında arttığı yönünde. Aradaki fark; özellikle 2019-2023 arasında verilen yeni vatandaşlıkların boyutunu gösteriyor.

DOĞAL NÜFUS ARTIŞI 32 BİN CİVARINDA

Bültendeki verileri kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre, son nüfus sayımının yapıldığı 2011 sonu ile 2023 sonu arasında ülkede 45 bin 375 kişi doğdu. 16 bin 123 kişi de öldü.

Bu verilere göre 12 yılda “doğal nüfus artışı 29 bin 252 kişi” düzeyinde oldu. 2011 yılı sayımında açıklanan 286 bin 257 kişilik nüfusa, doğal artıştan gelen kişileri eklediğimizde 2023 sonunda toplam nüfusun 315 bin 509 kişiye çıkması gerekiyordu.

Ancak, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfus 476 bin 214 kişi düzeyinde. Söz konusu rakamlar ülkede doğan her ‘1’ kişi başına nüfusun yaklaşık ‘4’ kişi (4,1863) arttığını gösteriyor.

Bu bilginin doğru olduğu kabul edilirse, 2011-2023 arasında ülke nüfusundaki artış 189 bin 957 kişi düzeyine çıkıyor. Doğal artışla gelen (29 bin 252) kişileri çıkardığımız zaman, nüfusta; 160 bin 705 kişilik bir fazlalık oluşuyor. Bu fazlalığın, söz konusu süreçte verilen yeni vatandaşların sayısı olduğu belirtiliyor.