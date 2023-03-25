12 yıllık evliliğini bitiriyor

"Big Little Lies" dizisindeki Madeline rolüyle tanınan ünlü oyuncu Reese Witherspoon, sosyal medya hesabından eşi Jim Toth ile ayrılma kararı aldıklarını paylaştı.



47 yaşındaki oyuncu "Paylaşacak bazı kişisel haberlerimiz var… Büyük bir özen ve düşünceyle bu zor kararı verdik. Birlikte harika yıllar geçiriyoruz ve birlikte yarattığımız her şeye derin bir sevgi, nezaket ve karşılıklı saygı ile ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu sözlerine “Bir sonraki bölümde ilerlerken en büyük önceliğimiz oğlumuz ve tüm ailemiz. Bu konular asla kolay değil ve son derece kişisel. Şu anda herkesin ailemizin mahremiyetine gösterdiği saygıyı gerçekten takdir ediyoruz" ifadeleriyle devam etti.



2011’de sade bir törenle evlenen çiftin Tennessee James adında bir erkek çocuğu var. Witherspoon’un ilk eşi Ryan Phillippe ile evliliğinden de Ava ve Deacon adında iki çocuğu var.

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25/03/2023 15:18