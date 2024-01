12. ACE of M.I.C.E ödülleri verildi…

Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of MICE ile 12. Kez bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sektörün en büyük organizasyonuna ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 14 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip MICE sektörünün “Oscar”ları olarak bilinen Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards dev bir organizasyon ile gerçekleşti. Dream Project tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen 3500’ün üzerinde B2B toplantısıyla KKTC ticari hacmine katkı sağlayan organizasyonun gala gecesinde 24 ayrı kategoride kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyilerini ödüllendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyonda ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, etkinlik ajansları, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE çatısı altında bir araya geldi.

5-7 Ocak tarihleri arasında iki gün boyunca süren ve 3500’ün üzerinde B2B toplantısıyla KKTC ticari hacmine katkı sağlayan organizasyonun sonunda ise, MICE alanında en başarılı marka ve projeler görkemli ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Ercüment Şansal’ın kırmızı halıda gerçekleştirdiği röportajlar ile mekana giriş yapan misafirler Elvan Kızılay’ın keman dinletisi ile geceye başladı. Başak Koç’un sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde sevilen sanatçı Gökhan Tepe sahne alırken, gecede ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Kıbrıs Türk Otelciler Derneği Başkanı Dimağ Çağıner, Cyprus Royal Kurucu ortaklarından Nusret Polat, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm , Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Swissôtel The Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman, tanınmış sunucu Özlem Yıldız gibi iş dünyası ve sanat camiasından ünlü simalar da yer aldı.

Yüzlerce kurumsal markanın etkinlik satın alıcılarının yanı sıra uluslararası tur operatörlerinin, acente ve etkinlik firmalarının üst düzey yöneticilerinin 2 gün boyunca hosted buyer olarak ağırlandığı Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 14milyar dolarlık ticari hacmi ile ekonomiye önemli katkısı olan MICE sektörü açısından Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards’ın büyük önem arz ettiğinden bahsetti.

Sözlerini şöyle sürdüren Ataman, “Fuar ve ödül organizasyonlarımızla birlikte bugüne kadar toplam da 21’nci kez düzenlediğimiz ACE of M.I.C.E. etkinliğimizin Kıbrıs ayağında birlikte çok keyifli üç gün geçirdik. B2B sayımız 3.500’ü geçerek yeni iş birliklerinin tohumlarını attık ve yeni dostluklara vesile olduk. Ayrıca etkinliğimiz Kıbrıs MICE destinasyonuna çok büyük katkılar sunuyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Kıbrıs muhteşem doğası, denizi, lezzetleri, üst düzeyde hizmet sunan mükemmel tesisleri, yeni hatların eklenmesiyle büyüyen uçuş ağı ve yeni havalimanı ile MICE alanında daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Alanında uzman çok değerli konuşmacılarımız ile Kıbrıs MICE pazarının aldığı payın ve bu alandaki bilinirliğinin arttırılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, Elexus Hotel’e ve Cyprus Royal Turizm’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

ÖDÜL KAZANANLAR LİSTESİ

Konuşmaların ardından 24 farklı kategoride projelerin değerlendirildiği gecede, en iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi incentive etkinliğinden en iyi spor etkinliğine kadar pek çok ödül sahiplerini buldu. 12’nci ACE of M.I.C.E. Awards Başarı Ödülleri; 2016 yılından bu yana adanın turizmine büyük katkı sunan Elexus Hotel’e, İstanbul destinasyonunun tanıtımı ve İstanbul’a kazandırdığı uluslararası kongreler adına Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı & İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık’a, vizyoner bakış açısı ve öncü liderliği ile Türkiye’de pek çok başarıya ve ilklere imza atan Swissôtel The Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan’a verildi.

Gecede ödül kazanan diğer marka ve projeler ise şu şekilde oldu:

Air France En İyi Etkinlik: The Planner Co / Adidas Champions Island

Skyteam Airline Alliance En Sosyal Sorumluluk Projesi: Hayat Holding/Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi.

Verus Group En İyi Gerilla: Key People Media / Dünyanın En Uzun Langırtı Dünya Rekoru

En İyi Çıkış Yapan Etkinlik Toplantı Yönetim Firması: Stage Plus Event / Türkiye özel okullar derneği 21. Geleneksel Eğitim Sempozyumu-Cumhuriyetin 100.yılı ve eğitimin geleceği

En İyi Konser Etkinliği: Vestel / 19 Mayıs’ı 19 Mayıs gibi #Kutluyoruz

En İyi Etkinlik Prodüksiyonu: Imagina Production/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlaması

Oliviera Private Island Hotel En İyi lansman: Oksijen Events / Şişecam Paşabahçe Gururla Lansmanı

En İyi Spor Etkinliği: Boogy The Event Company / “100.Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu’’

En İyi Roadshow: Ab Kolektif / Fanta Fest

En İyi Ses, Işık, Görüntü Uygulaması JÜRİ ÖZEL: Pyrodigy Production / Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Işık, ses ve Mapping Gösterisi

En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı: THY / UEFA Şampiyonlar Festivali – Türk Hava Yolları Fan Zone

En iyi Hibrit/Dijital Etkinlik Platformu: Eventmagix / 35th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology

En İyi Davet Etkinliği: Rush Event / Kalekim 50.Yıl Daveti

En İyi Festival: The Others Brand Experience Agency / Fanta Fest

En İyi Sürdürülebilirlik Projesi: Konya Selçuklu Belediyesi / Selçuklu Belediyesi Kompost Üretim Tesisi

En İyi Kültür & Sanat Etkinliği: Doğuş Holding / Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet 100. Yıl Konseri

En İyi Influencer Kampanyası: Oyak Turizm / Renault Austral Lansmanı

En İyi Halkla İlişkiler Etkinliği: Ondokuz Organizasyon ve Message İletişim / Yeni Lexus LM – Fly Lexus Basın Lansmanı

En İyi İncentive Etkinliği: Ondokuz Organizasyon / Toyota Türkiye Bayi Toplantısı Ve Yeni Toyota C-Hr Hyrbid Lansmanı

En İyi Belediye Etkinliği: Şile Belediyesi / 34.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali – Şile Belediyesi

En İyi Alışveriş Merkezi Etkinliği: Zorlu Center / Eco Love Fest

En İyi Ses, Işık, Görüntü Uygulaması: Dimi / Pubg Mobıle Dünya Şampiyonası 2023

En İyi Çocuk Etkinliği: Jules Verne / Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu – Çocuk Koşusu

En İyi Zirve: Lobby Event Factory / Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı

10/01/2024 10:10