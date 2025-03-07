12. Emekçi Kadınlar Panayırı, pazar günü Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda

CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, 12. Emekçi Kadınlar Panayırı'nı, 9 Mart Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenliyor.

CTP Kadın Örgütü'nden yapılan açıklamada, kadın emeğini ve dayanışmasını simgeleyen panayırın, "Tezgahımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek" sloganıyla markalaşmış, kadınların kolektif gücünü yansıtan tek kadın panayır olduğu kaydedildi.

Kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı, yerel lezzetlerin ve geleneksel el işlerinin sergileneceği panayırda, bazı el işleri görsel sunumla halkla buluşacak. Sanatın ve kolektif dayanışmanın gücünü sahnede de hissetmek için, gün boyunca sahne etkinlikleri gerçekleşecek, gönüllü sanatçılar sahne alacak.

Kadın emeğinin yanında çocukların da gelişimini destekleyen etkinlikler panayırda yer alacak. Yüz boyama, seramik ve resim atölyeleriyle çocukların yaratıcılığını teşvik ederken, düzenlenecek satranç turnuvasıyla da onlara stratejik düşünmeyi ve mücadeleyi sevdirmek amaçlanıyor.

Geri dönüşüm atölyesinde ise kağıt atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceğini göstererek ekolojik dengenin korunması konusunda farkındalık yaratılacak. Ayrıca, gün boyunca kadınlar başta olmak üzere herkes için tavla etkinlikleri de düzenlenecek.

Aynı zamanda CTP Çatalköy Örgütü’nden emek mücadelesine omuz veren Türkan Karaman da saygıyla anılarak mücadelesi yaşatılacak.