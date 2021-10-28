12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali Yapılıyor

12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım Pazar günü düzenleniyor.

ads ads ads ads
28/10/2021

ads
ads
ads
12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali Yapılıyor

12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım Pazar günü düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek festival, Avrupa Birliği “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ desteğinde Lefke Çarşı Merkezi’nde 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Lefke'nin ana ürünlerinden biri olan hurmanın tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacı taşıyor.

Festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri,  iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar, kitap tanıtımları ve sanatsal sergiler düzenlenecek.

28/10/2021 11:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefke Hurma Festivali, , 12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.