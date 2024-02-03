12. Rauf Denktaş Kupasında Kadınlar Finalistleri Belli Oldu

12. Rauf Denktaş Kupası'nda Kadınlar Yarı Final karşılaşmaları oynandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada GMB Çamlıkspor çok zorlu bir mücadelenin ardından Esentepe yi 3-2 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Gecenin ikinci yarı final karşılaşmasında DAÜ ile Vakıflar karşı karşıya geldi . DAÜ mücadeleden 3-1 galip ayrılarak finale yükselen diğer takım oldu.

12. Rauf Denktaş Kupasında Kadınlar Finali 9 Şubat Cuma akşamı saat 19.00'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

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