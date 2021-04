12. sınıf öğrencileri okul sınavlarının online yapılmasını istiyor

12. sınıf öğrencileri okul sınavlarının online yapılmasını talep etti. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir grup 12. sınıf öğrencisi 26 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan yüz yüze sınavların online olarak yapılmasını istediler. Öğrenciler, eğitimlerini online aldıklarına vurgu yaparak sınavlarının da online olması gerektiğini söyledi. Öğrenciler, önlerinde hayatlarına yön verecek bir üniversite sınavı olduğunu belirterek yüz yüze yapılacak olan okul sınavlarında bir bulaş olursa karantinaya alınacaklarını ve sınav şansını kaybedeceklerini ifade etti. Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan öğrenciler alınan kararın tekrardan gözden geçirilmesini istedi. Öğrenciler sağlıkları ve eğitimleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak istemediklerini söyleyerek bu yüzden sınavların online olarak yapılmasını talep etti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan 12. sınıf öğrencilerinin açıklamasının tamamı şöyle:

On ikinci sınıf öğrencileri olarak, içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde başta kendi can sağlığımız olmak üzere yerel halkın da can sağlığını riske atmamak için 26 Ocak-22 Nisan tarihleri arasında eğitimimize online olarak devam ettik. Lakin 14 Nisan tarihinde alınan kararla 22 Nisan tarihinde yapılacak ders kesintisinin ardından 26 Nisan yüz yüze bir şekilde sınavlarımızın yapılacağı bildirildi. Öğretmenler, okul çalışanları ve otobüs şoförleri aşılanmamışken, sadece on ikinci sınıf öğrencileri de olsa, öğrencileri okullarda toplamak ne kadar aklı selim bir karardır lütfen tekrar düşünülsün. Önümüzde hayatımıza yön verecek bir üniversite sınavı varken tüm enerjimizi ve dikkatimizi belirsizliğe harcamak istemiyoruz. Online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını ve aynı verimi veremeyeceğini sizler de iyi biliyorsunuz. Öğrencilerin aralarında yaptığı anketlerde öğrencilerin %90'ını aşkın bir rakam yüz yüze sınavların yapılmasına karşı çıkmıştır. Gerek YKS gerekse Kıbrıs üniversiteleri için yapılacak sınavların da belirli bir tarihi vardır. Yüz yüze sınavda olası bir bulaş durumunda, biz on ikinci Sınıf öğrencileri yaklaşık olarak iki hafta karantinaya alınıp elimizdeki tek sınav şansını da kaybetmek istemiyoruz. Biz sağlığımız ve eğitimimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Bunun içinde sınavların online olarak yapılmasını talep ediyoruz.

20/04/2021 13:36