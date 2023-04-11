22. Zeytin Festivali 12. Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında, 12. Uluslararası Karikatür Yarışması yapılacak.

Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, “Zeytin” ve “Serbest” olmak üzere iki konuda düzenlenecek yarışma için eserler, en geç 31 Mayıs’a kadar “Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 11. Uluslararası Karikatür Yarışması, Posta Kutusu: 455 (Posta Kodu: 99000), Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs” adresine gönderilebilecek.

18 yaş üzeri amatör veya profesyonel karikatür çizebilen herkese açık olan yarışmaya, resim veya illüstrasyon tarzındaki eserler ile yazılı karikatürler kabul edilmeyecek.

“Zeytin” konulu yarışmaya; “Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri vb.” temalı eserler başvurabilecekken; serbest konulu yarışmaya herhangi bir tema ile katılabilinecek.

Ayrıca, yarışmaya gönderilecek eserler orijinal, A4 veya A3 ölçülerinde siyah – beyaz veya renkli olacak. Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini karikatürün arkasına yazacak ve fotoğraf ile kısa özgeçmiş gönderecek.

Yarışmaya gönderilecek tüm karikatürler Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından oluşturulacak “Uluslararası Kıbrıs Karikatür Müzesi”nin arşivine kalacakken, Düzenleme Kurulu’nun uygun göreceği eserler bir albüm halinde yayınlanacak ve 22. Zeytin Festivali 2023 kapsamında sergilenecek.

Yarışma ve katılım koşulları ile ilgili daha detaylı bilgiye ise http://www.zeytinkarikaturleri.com adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamaya göre, yarışmada verilecek ödüller şöyle:

“Büyük Ödül (Şampiyon Melekler Takımı anısına) - 20.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli

Zeytin konulu bölüm

Birincilik Ödülü - 10.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli

İkincilik Ödülü - Gümüş Zeytin Heykeli

Üçüncülük Ödülü - Bronz Zeytin Heykeli

10 veya 20 Özel Ödül (Zeytin Heykeli)

SERBEST KONULU BÖLÜM

Birincilik Ödülü - 10.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli

İkincilik Ödülü - Gümüş Zeytin Heykeli

Üçüncülük Ödülü - Bronz Zeytin Heykeli

10 ile 20 Çizere Özel Ödül (Zeytin Heykeli)”

Bu habere tepkiniz:



11/04/2023 13:34