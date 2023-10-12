120 milyon sterline Victor Osimhen: Transfer ocak ayında gerçekleşebilir

Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için transfer iddiası ortaya atıldı. Chelsea'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

Napoli'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun başrol isimlerinden olan Victor Osimhen'in adı Transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

CHELSEA'DEN VICTOR OSIMHEN HAMLESİ



24 yaşındaki Nijeryalı golcü için devreye giren son kulübün Chelsea olduğu iddia edildi. ESPN'in haberine göre Chelsea, Victor Osimhen'i ara transfer dönemi için listesine ekledi.

IVAN TONEY DE LİSTEDE



Chelsea'nin Osimhen'in yanı sıra Brentford'un golcüsü Ivan Toney'le de ilgilendiği haber detayında yer aldı.

NAPOLI 120 MİLYON STERLİN İSTİYOR



Yine haberde Napoli'nin Victor Osimhen için 120 milyon sterlin istediği, Ivan Toney'in maliyetinin bu rakamın 40 milyon sterlin altında olduğu kaydedildi.

Napoli'nin Osimhen'i en azından sezon sonuna kadar elinde tutmayı düşündüğü ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncuyla yeni kontrat görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİNDE PÜRÜZ



24 yaşındaki Nijeryalı golcünün yeni sözleşmesine eklemek istediği serbest kalma bedelinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sürecin yavaşladığı vurgulandı.

KULÜPLE KRİZ YAŞAMIŞTI



Victor Osimhen bu sezon Serie A'da oynanan ve 0-0 sona eren maçta penaltı kaçırmış, kulübün resmi sosyal medya hesabı oyuncuyla ilgili alaycı bir paylaşım yapmıştı.

Bu olayın ardından başarılı golcüyle kulüp arasında kriz yaşanırken, Osimhen'in söz konusu maç sonrası ligde çıktığı 3 müsabakada da gol atması dikkat çekti.

VICTOR OSIMHEN'İN SEZON KARNESİ



Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Victor Osimhen 6 gol, 1 asistlik katkı verdi.