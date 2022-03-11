120 milyon Sterlin'lik sponsorluk askıya alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla İngiltere, Chelsea'nin sahibi Rus oligark Roman Abramovich'e yaptırım uygulamaya başladı. Bugün açıklanan kararlarla da yaptırımlar genişletildi. Buna göre Chelsea, satış gerçekleştirilene kadar futbolcu transfer edemeyecek.

İngiliz hükümetinin yaptırımlarının ardından Maviler'in forma göğüs sponsoru Three, sözleşmeyi askıya aldı. Anlaşmaya göre Chelsea, Three ile sponsorluğundan yıllık 40 milyon Sterlin kazanıyordu. 3 senelik anlaşma 120 milyon Sterlin değerindeydi.

Three sözcüsü, "İngiltere hükümeti yaptırımlarını açıkladı. Chelsea ile sözleşmemizi askıya alıyoruz. Bu kararımız binlerce Chelsea taraftarını etkileyecek. Mobil ağ şirketi olarak, Ukrayna'dan İngiltere'ye mülteci olarak gelen insanları destekliyoruz. Birleşik Krallık ve Ukrayna'da insanlara yardım paketleri hazırladık." ifadelerini kullandı.

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11/03/2022 10:51