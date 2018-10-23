120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor.

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

Hunza Türklerinin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.

Türk dilinde ormancılık ve orman yaşamıyla ilgili sözcüklerin, bozkır yaşantısındaki sözcüklerden daha eski olması ve Pazırık Kurganında ren geyiği görünümü verilmiş atlar çıkartılmış olması bu süreci doğrulamaktadır.

Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri veya bilinemeyen nedenlerden ötürü Türk kabilelerinin büyük bir kısmı yerleşik ve ormancılık hayatından bozkır hayatına geçmişlerdir ve bir şekilde bozkır hayatına adapte olmuşlardır.

Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri..

Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

Ayrıca yemek porsiyonları da çok ufak. Az yiyorlar.

Yemeklerinin büyük bir kısmını arpa, darı ve karabuğday oluşturuyor.

Yedikleri tüm sebze ve meyveleri çiğ yiyorlar. Sebzeleri bazen çok az pişiriyorlar.

Hatırlanması gereken önemli şey Hunza Türklerinin tamamen vejetaryen olmasalar da etin günlük yiyeceklerinin en ufak kısmını oluşturmasıdır.

Çoğunluğu haftada sadece bir kez et yiyorlar...



Hunzaların genç kalmasının bir diğer sırrı ise hareket etmeleri. Her gün dağlarda yürüyüş yapıyor, tarlada çalışıyor, tertemiz dağ havası alıyorlar.

Ayrıca Hunza Türkleri, belirli yoga teknikleri uyguluyor. Nefes alırken yogik nefes tekniğini kullanıyorlar.