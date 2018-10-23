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120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Tamamı Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. 65 yaş yolun yarısı sayılıyor... Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?

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23/10/2018

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

 

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

 

 

 

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor.

 

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hunza Türklerinin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Türk dilinde ormancılık ve orman yaşamıyla ilgili sözcüklerin, bozkır yaşantısındaki sözcüklerden daha eski olması ve Pazırık Kurganında ren geyiği görünümü verilmiş atlar çıkartılmış olması bu süreci doğrulamaktadır.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri veya bilinemeyen nedenlerden ötürü Türk kabilelerinin büyük bir kısmı yerleşik ve ormancılık hayatından bozkır hayatına geçmişlerdir ve bir şekilde bozkır hayatına adapte olmuşlardır. 

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri..

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

Ayrıca yemek porsiyonları da çok ufak. Az yiyorlar.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Yemeklerinin büyük bir kısmını arpa, darı ve karabuğday oluşturuyor.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Yedikleri tüm sebze ve meyveleri çiğ yiyorlar. Sebzeleri bazen çok az pişiriyorlar.

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hatırlanması gereken önemli şey Hunza Türklerinin tamamen vejetaryen olmasalar da etin günlük yiyeceklerinin en ufak kısmını oluşturmasıdır.

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Çoğunluğu haftada sadece bir kez et yiyorlar...

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!


Hunzaların genç kalmasının bir diğer sırrı ise hareket etmeleri. Her gün dağlarda yürüyüş yapıyor, tarlada çalışıyor, tertemiz dağ havası alıyorlar.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Ayrıca Hunza Türkleri, belirli yoga teknikleri uyguluyor. Nefes alırken yogik nefes tekniğini kullanıyorlar.

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

 

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

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TAGS: Hunza Türkleri, haber, kıbrıs, yaşam, sır
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