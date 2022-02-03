1200 dolarlık telefonu çaldı tutuklandı

Lefkoşa'da bir cep telefonu mağzasından 1200 dolarlık cep telefonunu çalan B. S. tutuklandı. Zanlının bir yılı aşkın bir süredir ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

KAMALI HABER

Polis, zanlının 22.01.2022 tarihinde saat 11:45 raddelerinde Lefkoşa'da Girne caddesinde faaliyet gösteren Turkcell mağazası içerisinde ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Damla Alicanoğlu'nun yaptığı mağaza içerisinde satışta bulunan 1200 dolar değerindeki I-Phone 13 marka beyaz renk cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23.01.2022 tarihinde saat 02.00 da tespit edilip Derdest emri gereği tutuklanmış, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının pasaportunda yapılan Muhaceret kontrolünde 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 404 gün KKTC de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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03/02/2022 14:04