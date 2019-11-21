121 yıllık fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı

Washington Üniversitesinin arşivinde yer alan 121 yıllık fotoğrafta bir kız çocuğunun İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e benzerliği sosyal medyanın gündemi oldu. Bazı kullanıcılar Thunberg'in 'zaman yolcusu' olduğunu iddia etti.

Washington Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 121 yıl önce çekilmiş fotoğraf İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i akıllara getirdi. 1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği ifade edilen fotoğrafta yer alan kız çocuğunun Thunberg'e benzemesi sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Twitter üzerinden yorum yapan bazı kullanıcılar Greta'nın zaman yolcusu olduğunu ve 2019 yılına geldiği yorumunu yaptı.

21/11/2019 13:07