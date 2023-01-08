121 yıllık Real Madrid tarihinde bir ilk!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, bu karşılaşmayla birlikte tarihinde bir ilke imza attı.

121 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Real Madrid, Villarreal ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior ve Karim Benzema ilk 11'i ile başladı.İspanyol devinin 11'inde 3 Fransız, 2 Alman, 2 Brezilyalı, 1 Avusturyalı, 1 Hırvat, 1 Uruguaylı ve 1 Belçikalı yer alıyordu. Bu da Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk anlamı taşıyordu.

İspanyol istatistik uzmanı Mister Chip'in haberine göre Real Madrid, 4436 resmi maç sonra ilk kez bir karşılaşmaya 11 yabancı oyuncudan oluşan ilk 11 ile çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE 6 İSPANYOL

Real Madrid'de Dani Carvajal'ın sakatlığı ve Carlo Ancelotti'nin Marco Asensio'yu ilk 11'de tercih etmemesi bu durumu ortaya çıkardı. Yedek kulübesinde Luis Lopez, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marco Asensio, Lucas Vazquez ve Dani Ceballos gibi İspanyol oyuncular yer alıyor.

FARKLI VERSİYONU GEÇTİĞİMİZ SEZON YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında evinde Sheriff Tiraspol'u konuk etmişti. Ev sahibi ekip, belki de sezonun sürprizi olarak görülebilecek 2-1'lik mağlubiyeti almıştı.

O maça Real Madrid, 11 yabancı ile başlamamıştı fakat karşılaşmayı oyun içindeki değişiklikler sonucunda 11 yabancı ile tamamlamıştı.

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08/01/2023 11:46