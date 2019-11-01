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Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta sabah 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

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01/11/2019

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Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk Yerbilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Görice bölgesindeki Miras Köyü olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, 25 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Depremin Arnavutluk'un farklı şehirlerinin yanı sıra komşu ülke Kuzey Makedonya'nın bazı şehirlerinde de hissedildiği belirtildi. Can ve mal kaybına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu arada, Arnavutluk'ta 21 Eylül'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapıda da hasar oluşmuştu.

01/11/2019 15:02
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TAGS: haber, kıbrıs, arnavutluk, deprem
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