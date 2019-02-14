Soçi’de üçlü zirve

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan Ruhani, Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözüm arayışları kapsamında Soçi'de masaya oturdu. Soçi'deki zirve, Astana üçlüsünün liderlerinin bu seneki ilk görüşmesi.

Bugünkü zirve, Rusya ve Türkiye arasında geçen yıl yine Soçi'de bir mutabakata varılmasına karşın, İdlib'e silahsızlandırılmış ve terörist gruplardan arındırılmış bir tampon bölgenin hala oluşturulamamış olduğu bir döneme denk geliyor.

Soçi Mutabakatı ile üzerine aldığı taahhütleri Türkiye, sürenin dolmasına rağmen yerine getirememiş olsa da Rusya hep sabırlı davrandı ve anlaşmanın sahada uygulanmasının kolay bir iş olmadığı vurgusunu yaptı. Fakat Rus Dışişleri'nden, teröristlerin İdlib'deki varlığına sonsuza kadar tahammül edilmeyeceğine ilişkin gelen açıklamalar sıklaşmaya başladı.

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir mutabakat kapsamında terörist grupların İdlib'deki varlığının korunmasına izin verilemeyeceğini vurgularken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da üçlü zirveden görüşmeden hemen önce yaptığı açıklamada, terörist grupların İdlib'deki devam eden varlığının ve Soçi mutabakatına tamamen uyulmasının bugünkü üçlü zirvede tartışılacak başlıca konulardan biri olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan Soçi'deki üçlü görüşme, ABD askerlerinin çekilmesi sonrası Suriye'nin kuzeyinde güçler dengesinin nasıl olacağının hala belirsizliğini koruduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Rusya, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesi gerektiğini söylüyor.