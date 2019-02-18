Çocuklardan gelen şikayetlerde ilk sırayı 'Mavi Balina' aldı

Çocuk hakları ihlallerinin engellenmesi ve sorunlarının çözümü için resmi internet sitesinde özel bir portal oluşturan Kamu Denetçiliği Kurumu'na bine yakın başvuru yapıldı. Sayfada 5-12 yaş ve 12-18 yaş arası olmak üzere başvurucunun yaş grubunu belirleyen butonlar bulunuyor. Yaş grupları için KDK'da konuyu inceleyen uzmanlar değişiyor.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ'ın haberine göre, ülke genelindeki 5-18 yaş arasındaki tüm çocukların tek tıkla başvurabildiği KDK Çocuk Hakları Sayfası'na ulaşan talepler arasında ilk sırayı, Mavi Balina adlı ölüm oyunu aldı.

KDK'ya bireysel başvuru yapan her yaştan çocuk, yurtdışı merkezli korsan serverlar üzerinden oynanan oyuna erişimin yasalanmasını istedi. Bireysel başvuruların yanı sıra, 81 ilde kurulan İl çocuk Hakları Komiteleri'nden de aynı yönde talepler geldi.

TALEPLER 1 YILDA YÜZDE 220 ARTTI

KDK'ya 2018 yılında çocuklardan gelen başvurularda 2017'ye göre yüzde 220 artış yaşandı. Çocukların taleplerinden bazıları ise şöyle:

-Mavi Balina gibi oyunlar engellensin.

-Okullarda artan zorbalığa önlem alınsın.

-Okul kantinlerinde ürünler çok pahalı, fiyatlarda indirime gidilsin.

-Mülteci çocuklar sınıflardan dışlanmasın (Mülteci çocukların başvuruları)

-Okul bahçelerindeki oyun alanları ve parkların sayısı arttırılsın.

-Tutuklu ve hükümlü çocuklar aileleriyle açık görüş yapabilsin.

-İmam Hatip okullarında beden eğitimi ders saatleri artırılsın.

-Teneffüs süreleri artırılsın.

-Diş teli için euro ödemeyelim.

ADIM ADIM İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor. Korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istiyor.