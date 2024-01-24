1250 yıllık 'Çıplak Adam' festivaline ilk kez kadınlar da katılacak

Japonya'da ünlü Çıplak Adam festivalini düzenleyen tapınak, 1250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların da etkinliğe katılmasına izin verecek.

Japonya'nın Aichi vilayetine bağlı Inazawalı bir grup kadın, şubatta Konomiya tapınağında her yıl düzenlenen Hadaka Matsuri'ye katılmaya hazırlanıyor.

Kadınlar tamamen giyinik kalacak ve peştamal giyen neredeyse çıplak erkeklerin geleneksel şiddetli çatışmasından kaçınacak olsalar da naoizasa ritüeline katılacak. Bu ritüelde beze sarılı bambu otlarını tapınak alanına taşımaları gerekecek.

Erkekler bu festivalde genellikle fundoşi diye bilinen bir Japon peştamalı ve tabi denen bir çift beyaz çoraptan oluşan basit bir kıyafet giyiyor. Hasat bolluğu, refah ve bereketin kutlandığı festival yerel saatle 15.20 (TSİ 09.20) civarında başlıyor.

The Mainichi, yaklaşık 40 yerel kadından oluşan bir grubun ilk kez bu kadim etkinliğin bir parçası olacağını bildirdi.

2023'te pandemi nedeniyle bambu otu sunma töreni hem yarı çıplak hem de giyinik olarak gerçekleştirilmişti. Kadın grubu 2024'te bambu otunu erkeklerin töreninden farklı bir zamanda sunmayı planlıyor.

36 yaşındaki Ayaka Suzuki, Yomiuri Shimbun'a yaptığı açıklamada küçüklüğünden beri festivale katılmak istediğini söyledi. Suzuki eskiden, "Erkek olsaydım katılabilirdim!" diye düşündüğünü söyledi.

Suzuki, kadınların festivale dahil edilmesini savunan bir kadın grubunun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Yakın zamanlarda düzenlenen bir basın toplantısında şöyle dedi:

Ailemin ve [bu ay Japonya'yı vuran] Noto yarımadası depreminden etkilenen insanların güvenliği için dua etmek istiyorum. Festival gününe kadar kendime çok iyi bakacağım.

Festivale yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

Organizasyon komitesi yetkilisi Mitsugu Katayama, South China Morning Post'a şunları söyledi:

Pandemi nedeniyle son üç yıldır eskisi gibi festival düzenleyemiyorduk ve bu süre zarfında kentteki kadınlardan festivale katılmak için çok sayıda talep aldık.

Ayrıca karar, bunun eşitlik arayışlarında olumlu bir adım olduğunu söyleyen yerel kadınlar ve toplumsal cinsiyet aktivistleri tarafından övgüyle karşılandı.

Birçok kişi Konomiya tapınağındaki festivale kadınların daha görünür bir şekilde dahil edilmesi kararının daha geniş bir demografik sorundan kaynaklanabileceğine inanıyor. Birçok kırsal topluluk, gençlerin iş için şehirlere göç etmesi nedeniyle nüfus kaybı yaşarken, kasabalar da ağırlıklı olarak yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin yaşadığı yerler haline geliyor.

Cinsiyete bakılmaksızın eski geleneklere katılımın artırılması ihtiyacı, azalan topluluk nüfusları karşısında kültürel uygulamaların devamını sağlamak için çok önemli görülüyor.

Independent Türkçe