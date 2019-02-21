126 milyon dolar havaya uçtu

Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, batık bankaların ve kredilerin geriye dönük ödenmesi hakkındaki soruya karşılık, bugüne kadar 150 milyon dolardan ancak 24 milyon dolarının geri ödendiğini, bu konuda da detaylı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

YURT DIŞINA PARA KAÇIRAN BANKA YOK

Bankaların yurt dışına para kaçırdığı yönündeki söylemlere de değinen Günay, yurt dışına para kaçıran herhangi bir banka olmadığını, bunun Merkez Bankası denetiminde olduğunu kaydetti.

BANKALAR KORUMA ALTINA ALINDI

Günay, tüm bankaların Merkez Bankası’ndan alabilecekleri borç limitini 750 Milyon TL’den 1 Milyar TL’ye yükselterek, bankaları koruma altına aldıklarını kaydetti.

HÜKÜMET DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMINI YASAKLAMADI

Günay, hükümetin döviz kredisi kullanımını yasaklamadığını, sadece döviz geliri olmayan ve döviz kredisi kullanan kişiler için bir düzenlemesi bulunduğunu ve bu kişilerden ilave sermaye talep edildiğini belirtti.