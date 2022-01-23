126 Sandık Sonuçlarına Göre Milletvekili Dağılımı…

Yüksek Seçim Kurulu, bugün yapılan erken genel seçimin şu ana kadar açıklanan 126 sandık sonucuna göre UBP’nin 26, CTP’nin 17, DP ve YDP’nin 3’er, HP’nin de 1 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.

126 sandık sonucuna göre oyların yüzde 8.10’u sayıldı. 16 bin 517 oya göre partilerin oy oranları ve vekil sayıları şöyle:

“UBP 26 milletvekili- yüzde 42.74; CTP 17 milletvekili- yüzde 29.89, DP 3 milletvekili – yüzde 8.45, YDP 3 milletvekili-yüzde 7.29, HP 1 milletvekili- yüzde 5.39”

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23/01/2022 21:36