127 pozitif vakaya rastlandı!
25/10/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.404 olup, 71'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 188 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.
26 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 10 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.404
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.417.409
Toplam Vaka Sayısı: 21.833
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.593
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1478
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 449
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 650
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6407
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.259