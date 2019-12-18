Tornaridis Türk tezlerinin kabulünü engelledi iddiası

Fileleftheros gazetesi, Asya Parlamenter Asamblesi’nin Antalya’da gerçekleştirilen 12. Genel Kurulu toplantısına katılan Rum Milletvekili Nikos Tornaridis’in Genel Kurul’un sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorununa ilişkin Türk tezlerinin yer almasını engellediğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin kurulun sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorununun çözümünün temeline ilişkin değinmesinde “iki halka ve siyasi eşitliğe” atıfta bulunduğunu, Tornaridis’in kararlı ve sert tutumu sonrasında ifadelerin sonuç bildirgesinde yer almadığını öne sürdü.

Tornaridis konuşmasında, Kıbrıs sorununa yönelik her türlü değinmenin uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uyulması ifadesini içermesi gerektiğini vurguladı.

18/12/2019 14:45