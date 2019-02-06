HABER KIBRIS

AD-HOC Komite öneriyi görüştü

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06/02/2019

AD-HOC Komite öneriyi görüştü

Cumhuriyet Meclisi İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite, toplanıp öneriyi görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, konuyla ilgili çalışmalarını ilerleyen toplantılarında devam ettirecek.

CTP Milletvekili Asım Akansoy başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Mesut Genç, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Koral Çağman, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

 

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TAGS: AD-HOC Komite, öneriyi, görüştü, haberkıbrıs
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