Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, yemek etkinliği düzenledi

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Kuruluşu'nun 6. yılında, 1 Mart Pazar günü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6. yemek etkinliği düzenledi. Yemek etkinliği yoğun katılımla Salamis Bay Otelde gerçekleşti.

Kuruluş yemeğinde konuşma yapan, Dernek Başkanı Hayriye Tokyay, kariyerleri, ile adından söz ettiren 3 başarılı iş insanına Pervin Gürler''e “Şeref ve Onur” plaketi, Bahar Gökhan''a “Basın -Sanat” plaketi ve , Fatma Garanti'ye ise “Başarı” plaketi sundu.

Ayrıca iki dalda bölgede ilk olan 2 iş insanı Sn, Gülsün Mani’ye (Bölgede ilk kadın dernek hareketini başlatan) ve , Kezban Çeltek’e (Bölgede ilk kadınlar kahvesi açan) dernek yönetimi kararı ile dernek atölyesinde yapılan dernek logosu taşıyan 2 dernek anı hatırası verildi.

Bu anı hatıralarını ise yönetim kurulu adına Dernek Kurucu Başkanı, Hasibe Abatay ve dernek ikinci As başkanı Nuray Olcaytuğ taktim etti. Ayrıca yemeğe katılan, Yeni Boğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz ve As Başkanı , Emete Onaç'a da çiçek takdim edildi.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği “Çağdaşlar Tiyatro” kolunun sergilediği “3 Kadın 3 Hayat” isimli gerçek yaşam hikayelerinden oluşan oyun, dernek koordinatörü , Nurcan Menekşeli tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Rolleri tiyatro oyuncusu ve derneğin yönetim kurulu üyesi Sezal Acaroğlu, faal üyesi Cemile Şener ve özel eğitim öğretmenlerinden oyuncu , Ersel Ernur üstlenmiştir. Oyunda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün sadece yemekli eğlencelerden ve şarkılardan ibaret olmadığı, tacize uğrayan, psikolojik veya bedensel şiddet gören kadınların da sesini duyurmak amacıyla bir vesile olduğu vurgulanmıştır. Oyun sonunda, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın eşi Nazan Zurnacılar tarafından oyunculara çiçek takdim edildi.

Düzenlenen dernek yemeğinde, dernek üyesi kadınların kendi üretimi olan, badem macunu satışı yapıldı. Macunlar üzerindeki numaralarla yapılan çekiliş sonucunda zengin hediyeler sahiplerini buldu. Ayrıca yemek boyunca müziğiyle eşlik eden orkestra şefi solist Mete Mutlu Balkıs beğeni topladı.

Dernek yemeğinden edilen gelir Mart ayı sonunda çocuk şenliği düzenleyecek olan derneğe verilecektir.

05/03/2020 16:29