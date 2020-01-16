Amatör denizcilik eğitim ve sınavlarının üçüncüsü 18 Ocak’ta

3. Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Eğitim ve Sınavı 18 Ocak 2020 Cumartesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenecek.

Sınavlar sonucu başarılı olan katılımcılar, 24 metreye kadar, içerisinde telsiz bulunan motorlu tekneleri, KKTC, Türkiye ve mevzuatı uyumlu ülkelerin karasuları içerisinde kullanma yetkisine haiz olduklarını gösteren belgelerin sahibi olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık ve TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek ADB ve KMT Operatörü eğitim ve sınavlarına katılıp bu belgelere sahip olmak isteyenler, 18 Ocak 2020 Cumartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren, GAÜ Sağlık Bilimleri binasında bulunan Millenium Senato Salonu’nda kayıt yaptırmaları gerekecek.

Katılımcıların kayıt için iki vesikalık fotoğraf, kimlik kartı aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti yoksa kamu sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu, Türkiye e-devlet üzerinden adli sicil kaydı veya ikamet ettikleri ilçelerdeki polis müdürlüklerinden alacakları temiz kâğıdı ve iki vesikalık fotoğraf getirmesi gerekiyor.

Kamu görevlisi olanlardan adli sicil kaydı veya temiz kâğıdı istenmeyecek. Eksik belge getirenler eğitim ve sınavlara alınmayacak. 18 yaşından küçük katılımcılar, yasa nedeniyle KMT Operatörü belgesi sahibi olamayacak.

ADB/KMT eğitim ve sınavları için başvuru formuna www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısından ulaşılabiliyor.

Sınavlara kayıt için katılımcıların bir başvuru belgesi doldurup beraberlerinde getirmeleri gerekecek.

18 Ocak 2020 Cumartesi saat 10.00’da başlayacak eğitimlerin ardından saat 13.00’te sınavlara geçilecek. Eğitim ve sınavlara yoğun katılım beklenmesi nedeniyle kayıt saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

ADB ve KMT Operatörü eğitim dokümanları ve daha fazla bilgiye www.bub.gov.ct.tr/BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER/ADES bağlantısından ulaşılabiliyor.

BELGE HARCI ÖDEMELERİ

Bu arada 19 Ekim’de Lefkoşa’da yapılan sınavlara katılanların belge harcı ödemeleri için, Bakanlığın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısında bir C-kodu (ödeme kodu) listesi yayımlandı.

Katılımcılar, isimlerinin karşısında yer alan C-kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesinden veya Halkbank İnternet Şubesi’nden ödeme yapabilecek.

Ödemeyi yapanlar, ADB ve/veya KMT belgelerini alabilmeleri için banka dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına beraberlerinde getirmeleri gerekiyor.

EKSİK BELGE LİSTELERİ

Bakanlığın internet sitesinde 19 Ekim’de düzenlenen sınavlarla ilgili eksik belge listeleri yayınlandı.

Katılımcıların, eksik belgeleri olup olmadığını bu listelere bakıp tamamlamaları istendi. Eksik belge veya fotoğrafı olanlara, belgeleri verilmeyecek.

19 Ekim’deki sınavlara katılıp başarılı olanlar, belgelerini 6 Ocak 2020 Pazartesi itibarıyla mesai saatleri içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümünden alabilecek.

HATIRLATMA

Bu arada, 13 Temmuz’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavı katılımcılarından bazılarının henüz Bakanlığa gidip belgelerini almadığı açıklandı.

Bu kişilerin internet sitesinde bulunan listelerden, varsa, eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almak için en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümüne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

ADB/KMT eğitim ve sınavlarıyla ilgili daha fazla bilgi için 0392 601 15 35 veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlar aranabiliyor.

(BRT/MAIL)

16/01/2020 13:19