Güney Kıbrıs’a giden kaçak mülteci oranında,yüzde 325 oranında artış

Güney Kıbrıs’a 2019 yılında giden kaçak mülteci oranında, 2018 yılına kıyasla yüzde 325 oranında artış kaydedildiği ve bu kişilerin bir bölümünün KKTC’den gittiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın kaçak mülteci sorunuyla mücadele edebilmek için üç eksenli mülteci politikası hazırladığını ve Gürcistan, Kamerun, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerden ekonomik sebeplerle göç eden kişilerle ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, mülteci politikasının üç maddesini şöyle aktardı:

1- Kaçak mültecilerin siyasi sığınma başvurusu prosedürünün hızlandırılması,

2- Kaçak mültecilerin siyasi sığınma başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar kalabilecekleri kapalı misafirhaneler inşa edilmesi,

3- AB üyesi ülkelerin, sorununun hafifletilmesi için bazı mültecileri ülkesine almaya rıza göstermesi.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, yeni mülteci politikasını kısa bir süre içerisinde Rum Bakanlar Kurulu’na sunacağını ve Koçinotrimitya’da bulunan mülteci misafirhanesinin de genişletileceğini söylediğini yazdı.

28/01/2020 16:17