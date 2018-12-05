Bel-Paz, 6 yeni araç satın aldı

Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz yatırım şirketi, çöp toplamada kullanılmak üzere 6 yeni araç satın aldı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bel-Paz’ın araç filosuna 7,5 ton kapasiteli 2 çöp kamyonu, 12,5 ton kapasiteli çöp kamyonu ve arkası açık 3 kamyonet dahil edildiği kaydedildi. Söz konusu araçların satın alınması için 800 bin TL harcandığı ifade edildi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte artan nüfusla birlikte iş yoğunluğuna yetişebilmek için yeni iş araçları alındığına dikkat çekti.



Güngördü, 2016 yılında 2 çöp kamyonu, 3 damperli kamyonet, 2 van, lift ve yol süpürme aracı ve 2 adet elde süpürme aracının alındığını belirterek, bu yıl ise 2 yol süpürme aracı, yaprak ve sigara izmariti gibi çöplerin toplanmasını sağlayan 3 şehir hooveri ve kaldırımların süpürülmesine imkan veren 4 adet gırgır dahil edildiğini hatırlattı.



Güngördü, belediyenin temizlik işlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine imkan sağlamak için alınan araçların kent halkına hayırlı olmasını diledi.







