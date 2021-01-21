13 belediye başkanı basın toplantısı düzenledi

Belediyelere devlet katkısının yükseltilmesi veya Covid-19 salgınıyla mücadelede ek kaynak yaratılması konularında sonuç alınamaması gerekçesiyle Lefkoşa, Gönyeli, Değirmenlik, Akdoğan, İnönü, Lefke, Esentepe, Mehmetçik, Akıncılar, Geçitkale, Alayköy, Dipkarpaz ve Dikmen Belediyeleri adına bir basın toplantısı düzenlendi.

13 Belediyeler adına açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, yazılı basın açıklamasını okudu. Benli, etkin denetim ve hizmet için belediyelerin güçlü ve birlik olması gerektiğini söyledi. Benli ayrıca Belediyeler Birliği ruhunun zedelendiğini ve müşterek yönetim olmadığının da altını çizdi.

Sorunlar ve öneriler gündeme getirildi

Açıklamada, belediyelerin devlet katkı paylarının hayat pahalılığı oranında artması, bu dönemde belediyelere 'bulaşıcı hastalıklar özel katkı payı sunulması ve uzun yıllardır gündemde olan 51/95 sayılı belediyeler yasasının acilen güncellenmesi konuları yer aldı.

Belediyelerin güçlü olması gerek

Etkin denetim ve hizmet için belediyelerin güçlü olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, salgın sürecinde belediyelerin yerinden yönetim ilkesinin önemi bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Belediyeler Birliğinde müşterek yönetim yok

Açıklamada ayrıca Belediyelerin Birliği konusunda da sıkıntılar olduğuna dikkat çekildi. Belediyeler Birliği ruhunun zedelendiği ve müşterek yönetim olmadığının vurgulandığı açıklamada, “İki gailemiz var, biri belediyelerimizin birliği diğeri, pandemi döneminde halk sağlığıdır. Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nun yapılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediyeler Birliği bizim evimizdir, burada birlik sağlayıp yönetebilmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

“Belediyeler Birliği yönetimi meşru değil”

Basın toplantısında yer alan 13 belediye Belediyeler Birliği'nin Ekim ayında gerçekleşen Genel Kurulu'nun tamamlanmadığını ve oradaki yönetimin meşru olmadığını savunuyor.

Diğer tarafta Belediyeler Birliği toplandı

Öte yandan Belediyeler Birliği Yönetimi, son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili mücadelenin yükseltilmesi için Genel Kurul’un 21 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da toplanması çağrısı yapmış, yürütme Kurulu toplantısında alınan kararların Perşembe günü Genel Kurul’da gündeme getirileceği ifade edilmişti.

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21/01/2021 11:22