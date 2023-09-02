13 bin TL'ye yakın kozmetik ürünü çaldı

(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Violet Mupawaenda tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tuncay İbrahimzade olayla ilgili bulguları aktardı. ibrahimzade huzurda bulunan zanlı Violet Mupawaenda’nın 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 19:25 raddelerinde, "Brand House" isimli kozmetik ve giyim mağazasına, müşteri olarak girerek, raf üzerinde bulunan toplam değerleri 12,968 TL olan Elizabet Arden marka muhtelif kozmetik ürünlerini, tasarrufunda bulunan kırmızı renk çantası içerisine koymak suretiyle çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu kozmetik ürünleri bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis memuru Tuncay İbrahimzade zanlının ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen ilk etapta zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.