13 dakikada şarj olabilen telefon ürettiler!

Vivo, Super FlashCharge teknolojisiyle yeni telefonlarının bataryasını yüzde sıfırdan yüzde 100'e 13 dakikada doldurabiliyor.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, yeni telefonlarında Super FlashCharge teknolojisini uygulamaya başladı. Bu yeni teknoloji sayesinde 4000 mah batarya kapasiteli bir telefon 5 dakikada yüzde 50, 13 dakikada ise yüzde 100 şarj oluyor. Böylelikle priz başında saatlerce bekleme sorunu son buluyor. Vivo'ya ait İQOO markasında ise 44W hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor. 4000 mah batarya kapasiteli bir IQOO modeli ise 45 dakikada yüzde 100 doluyor. Bu kadar hızlı şarj olabilen modeller için kullanıcıların aklındaki tek soru ise ısınma sorunu. 13 dakikada telefonun bataryasının komple dolması yüksek bir ısı problemi yaratabilir. Vivo'nun bu sorunu nasıl aştığı konusu hakkında ise herhangi bir bilgi yok. (Milliyet)