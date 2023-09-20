13 kaçak daha yakalandı!

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-Ev açma, hırsızlık, mülke tecavüz ve ikamet izinsiz

Alayköy’de bir evin bahçesine izinsiz olarak girerek mülke tecavüz eden F.M.(E-42), ikametgaha ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe alkollü içkiyi içerek, 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, ana ikametgahın sürme kapısını açarak içeriye girdi, ikametgah içerisinden bir adet cep telefonunu çaldıktan sonra, ev sakininin kendisini fark etmesi üzerine, polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, F.M.’nin ayrıca ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Emanetçi tarafından hırsızlık

Ocak ayı içerisinde, Girne’de, S.A.(E-54) deposunda muhafaza etmesi için kendisine başka bir şahıs tarafından emaneten bırakılan 18 btu’lük klimanın dış ünitesini, mal sahibine teslim etmeyerek çaldı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.