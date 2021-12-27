13 milyon kişilik karantina sürüyor

Koronavirüs salgınında vakaların ilk ortaya çıktığı ve 0 noktası olarak adlandırılan Çin'de neredeyse bir yılın ardından bir kez daha karantina ve panik yaşanıyor. Omicron varyantıyla birlikte ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran vaka artışı yüzünden ülkede milyonlarca kişi karantina altında yaşamaya devam ediyor.

Dünyayı saran Omicron fırtınası koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'i de vurdu. Salgının başından beri '0 vaka' politikası uygulayan ülkede sadece birkaç yüz vakanın görülmesi 13 milyonluk şehri kapatmaya yetti!

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 152'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian'da 150, kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 1 ve doğusundaki Veynan şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.

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27/12/2021 18:03