13 milyon TL değerinde peynir çaldılar

İngiltere merkezli geleneksel çedar peyniri üreticisi Neal’s Yard Dairy, büyük bir soygun olayının kurbanı oldu.

Fransız yemek şirketinin distribütörü olarak kendilerini tanıtan hırsızlar, şirketten 300 bin sterlin (13,5 milyon TL) değerinde peynir çaldı.

Çalınan peynirlerinin ödüllü ürünler olduğunu kaydeden İngiliz şirket, hırsızların yakalanması için polisle birlikte çalıştığını duyurdu. Şirket, 22 ton çedar peynirinin sahte olduğu anlaşılan firmaya gönderildiğini belirtti.

Peynirlerinin her paketinin fiyatının 7 ile 13 sterlin arasında değiştiğini kaydeden şirket, zararın yerel üreticiye yansımamasını sağlayacağını açıkladı.