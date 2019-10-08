13 öğrenci 2 gün tutuklu kalacak

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Ülkemize öğrenci olarak gelen ve iki farklı grup olup umumi bir yerde henüz belli olmayan nedenden ötürü kavga eden zanlılar Mazin Sardartawfeep Mamudı, Ali İmad Bakır, Hasan İsmael Mussa, Reben Abdullah Ramadhan, Özlem Akyüz, İrem Altın ve Büşra Erçevik, Mehmet Engül, Mustafa Hakkı Avcı, Mehmet Burak Altun, Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların, Kanunsuz topluluk, kavga ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 08 Ekim 2019 tarihinde saat 04.40 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Mazin Sardartawfeep Mamudı (E-22,0ğrenci,Irak), Ali imad Bakır(E-20,Öğrenci, Irak), Hasan Ismael Mussa(E-24,0Ögrenci, Irak), Reben Abdullah Ramadhan(E-26, Öğrenci, Irak), Özlem Akyüz(K-21,ögrenci, TC), Irem Altın(K-19,0ğrenci,TC) ve Büşra Erçevik(K-22,Ögrenci, TC) bir taraf olup, Mehmet Engül (E-23,Öğrenci, TC), Mustafa Hakkı Avcı (E- 23,Öğrenci,TC), Mehmet Burak Altun(E-24,Öğrenci, TC), Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek bir taraf olup, alkol tesiri altındayken henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan sözlü tartışma esnasında birbirlerinin muhtelif yerlerine vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını belirtti. Polis, aynı gün zanlılar Mazin Sardar Tawfeep Mamudı, Ali imad Bakır, Hasan Ismael Muss, Reben Abdullah Ramadhan, Özlem Akyüz, İrem Altın ve Büşra Erçevik, Mehmet Engül Mustafa Hakkı Avcı, Burak Altun, Mert Kaan Avcıl, Ramazan Öktem’in tutuklandıklarını anlattı. Polis, Menek Abdurrahman, Mehmet Burak Altun, Ali Imad Bakir, Hasan Ismael Mussa ve Reben Abdullah Ramadhan’ın meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, gönüllü ifadelerin teyit tekzibinin yapılmaya başlandığını ve devam ettiğini ayrıca meseleyle ilgili incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlıların soruşturma maksatları için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

08/10/2019 15:58