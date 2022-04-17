13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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17/04/2022

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13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

17/04/2022 11:26
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TAGS: PKK, terörist, dünya
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