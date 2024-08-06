13 yaşında 2 tane kız çocuğunu rahatsız eden zanlı cezaevine gönderildi

Ortaköy’de Genel Rahatsızlık ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçlarından tutuklanan zanlı MD. Sajip Miah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cansel Mimar olayla ilgili bulguları aktardı. Mimar, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli polis karakoluna telefoniyen gelen şikâyette umumi bir yer olan Ortaköy'de Ali Hasip Sokakta Bangladeş uyruklu şahsın oyun oynayan 13 yaşında 2 tane kız çocuğunu rahatsız ettiği ihbarı alınması üzerine karakolda görevli bir polis ekibi olay yerini ziyaret etmiş olup, Sanık MD. Sajip Miah'ın yaklaşık 1 haftadır ayni sokak üzerinde ikamet eden ve sokakta oyun oynayan 13 yaşında 2 tane kız çocuğu ile konuşmaya çalışıp konu çocuklara bir kağıt üzerine "I Love You, cep telefonu numarasını ve Sajib" yazarak verdiği ve elleri ile kalp işareti yaparak genel rahatsızlık suçunu işlemiş olup, zanlı bölge halkı tarafından sokak üzerinde alıkonarak polise teslim edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplamda 208 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde davasını ve suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.