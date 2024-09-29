13 Yaşındaki Ada Şerif Sandallı, Conbaro İsimli Atıyla Ankara’da Destan Yazdı!

Ankara'da düzenlenen Capital Country Club'daki 120 cm ve 125 cm engel atlama yarışında, 13 yaşındaki genç binici Ada Şerif Sandallı, profesyonel binicilerle yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Sandallı, "Conbaro" isimli atıyla gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu.

Bu önemli zafer, Sandallı'nın genç yaşına rağmen profesyoneller arasında gösterdiği azim ve yetenekle elde edildi. Yarış boyunca atı Conbaro ile kusursuz bir uyum sergileyen Ada Şerif Sandallı, engelleri başarıyla geçerek rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Yarışmada birinci olarak büyük alkış toplayan Sandallı, gelecekte binicilik dünyasında önemli bir isim olacağının sinyallerini verdi. Bu zafer, genç yaşına rağmen profesyonel düzeydeki sporcularla yarışmanın ve kazanmanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.