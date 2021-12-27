13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz

Lefkoşa’da meydana gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.M.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı B.M.U’nun “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı İle Alıkoyma”, “Çocukların Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Saldırı” meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, 26.12.2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa' da, aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile küçük kız çocuğunu alıkoyup Osman Örek caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında rızası hilafına cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 26.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve aracının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup, alınması gereken ifadeler, cep telefonu dökümleri ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini kaydetti.

Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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27/12/2021 14:17