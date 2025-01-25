13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine dönmeye hazırlanan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

Üç çocukları olan Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken'den üzen haber geldi.



Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.