13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eşi Melis Ülken’den sessiz sedasız boşandı.

YAYIN TARİHİ:
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25/01/2025

13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine dönmeye hazırlanan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

Üç çocukları olan  Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken'den üzen haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Gökhan Özoğuz
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