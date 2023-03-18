Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Resmi evrağı tedavüle sürmek meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Eser Çelebi, olguları aktardı. Polis, 16.03.2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne turist olarak gelen Malawi vatandaşı Patrick Rueben Kaudzu (E-61), Yougson Edson Palıbendipo (E-48), Siman Damıano Bıstonı (E-40), Sierra Leone vatandaşı Paul Tom Nyama (E-40) ve Mozanbik vatandaşı Jose Abılıo Guılherme (E-37), Zambie vatandaşı Chrıstoperher Kasale (E-47), Donald Mwenya Mwape (E-39), Etopya vatandaşı Hany Thabet Hanna Gırgıs (E-42), Bangladeş vatandaşı MD Ferdous Alam (E-28), Mostafızur Rahman’ın (E-41) görevli muhaceret memurunun evrak istemesi üzerine tasarruflarında bulunan KKTC Dışişleri Bakanlığına ait sahte belgeyi ve Polis Genel Müdürlüğüne ait sahte evrağı görevli memura vererek resmi sahte evrağı tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak adı edilenlerden yapılan soruşturma da bu evrakları kendilerine Steffen Zoege isminde kişinin gönderdiği tespit edilerek, 17.03.2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak Almanya’da sakin Steffen Zoege’un (E-49) Bafra Concord Hotelde tespit edilerek mahkeme emri gereği kaldığı odada yapılan aramada 1 adet Laptop 1 adet I pone marka cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak Steffen Zoege’den yapılan soruşturmada söz konusu belgeleri Whatsapp sosyal paylaşım sitesinden Yeniboğaziçi’nde sakin Yasemin Simin Türkoğlu (K-44) tarafından kendisine ülkelerinde göstermeleri için bu iki belgeyi gönderdiği kendisinin de bu iki belgeyi Microsoft Teams uygulaması üzerinden gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, aynı gün Yasemin Simin Türkoğlu’nun tespit edilerek yapılan soruşturma söz konusu belgeleri Gazimağusa’da sakin Samet Orçun Mahmutoğlu’nun konu şahsıların ülkelerinde çıkış yapmalarında sıkıntı yaşamamaları için bu iki belgeyi gönderdiğini kendisinin de bu belgeleri Steffen Zoege’ye gönderdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Samet Orçun Mahmutoğlu’nun (E-32) tespit edilerek adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları konu evrağın fotokopi olduğunu ve özellikle ülkemize en çok turist gelmesini sağlayan en büyük acente sahiplerinden olan Steffen Zoege’nin konu suçla bağı olmadığını savundu. Steffen Zoege’nin avukatı, davetiye hazırlanması için acentesi olan zanlı Yasemin Simin Türkoğlu’ndan hizmet satın aldığını ve evrağın sahte olduğunu bilmediğini savundu. 13 zanlının avukatları, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verirken, 2 gün içinde soruşturmanın tamamlanması tavsiyesinde bulundu. (Kamalı Haber)

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18/03/2023 16:47