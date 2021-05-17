13. DAÜ Psikoloji Günleri Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü tarafından organize edilen 13. DAÜ Psikoloji Günleri etkinliği, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 2007 yılında sosyal bir organizasyon olarak başlayan, ilerleyen yıllarda içeriği ve niteliği ile örnek teşkil eden etkinliğe, Psikoloji Biliminin farklı alt alanlarında araştırma ve uygulamalarda bulunan sekiz konuşmacı Türkçe ve İngilizce sunumlarıyla katıldı. “Çeşitlilik İçinde Birlik” temasıyla organize edilen 13. DAÜ Psikoloji Günleri’nde; çocuklarda merak, dil ve düşünce etkileşiminde el jestlerinin rolü, kültürün kişilik gelişimindeki rolü, kültürel çeşitlilik, Gestalt terapisi ve Şema terapisi uygulamaları gibi konular tartışıldı.

Psikoloji Bilimini Doğru Tanıtmak Amaçlandı

DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar, yaptığı açıklamada DAÜ Psikoloji Günleri’nin temel amacının ilk düzenlendiği zamanlardan itibaren Psikoloji Bilimi’ni doğru tanıtmak ve bilimsel temelli Psikoloji çalışmalarının önemini hem öğrencilere, hem de topluma göstermek olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Bayraktar, geleneksel olarak 10 Mayıs Psikologlar Günü’ne denk getirilecek şekilde organize edilen DAÜ Psikoloji Günleri’nin aynı zamanda Psikologların yıllardır hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclislerinde bekletilen meslek yasaları kapsamında verdikleri mücadeleyi hatırlatmak anlamında da önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Bayraktar pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl hariç her yıl düzenlenen DAÜ Psikoloji Günleri’nin süreklilik anlamında ender rastlanan bir başarı olduğuna değindi ve organizasyonun tüm güçlüklere rağmen başarıyla gerçekleşmesinde katkıda bulunan Psikoloji Öğrencileri Kulübü akademik danışmanları Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz ve Yrd. Doç. Akile Berfu Zorba’ya, kulüp bünyesinde gönüllü emek veren başta Murat Bozkaya, Deniz Elitaş ve Çağnur Korkmaz olmak üzere tüm Psikoloji öğrencilerine ve konuşmaları zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

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17/05/2021 12:19