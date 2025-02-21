13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi Başvuruları Başlıyor

Kültür Dairesi, 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde başvuru kabul ediyor

Yarışmaya, 25-35 yaş arasındaki KKTC vatandaşları, 2 ve 3 boyutlu, en fazla 3 eserle başvurabilecekler

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin genç kuşak sanatçıları özendirmek, üretimlerini bir çatı altında sergileyip başarılarını takdir ve teşvik etmek hedefiyle düzenlediği 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın şartnamesi ile başvuru için gerekli belgelere, http://kultur.gov.ct.tr adresinin, Duyurular başlığı altından ulaşarak, belirtilen tarihlerde Atatürk Kültür Merkezi’ne eserlerini teslim ederek başvuru yapabilecekler.

Zaimağaoğlu, genç kuşak sanatçıları çağdaş sanat alanında üretimde bulunmak üzere teşvik etmek istediklerini belirtti

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, genç sanatçıları yarışmaya eser vermek üzere hazırlanmaya davet ederek, duyurusunu Aralık ayının başında yaptıkları yarışma hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar sadece resim sanatı alanında düzenlenen yarışmanın 12.sini 2022 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Zaimağaoğlu, yarışmanın kapsamını ilk kez 2 ile 3 boyutlu çalışmaları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini ve 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ni çağdaş sanat alanında düzenlediklerini vurguladı.

Zaimağaoğlu, genç kuşak sanatçıları, biçimin yanında kavramı da organik bir bütünlük içinde ele alan daha özgürlükçü bir sanat anlayışının hakim olduğu çağdaş sanat alanında üretimde bulunmak üzere teşvik etmek istediklerini belirtti.

Kültür Dairesi, 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi ile sanatı, sanatçıyı ve sanatsal bakış açısını ön plana çıkarmayı amaçlıyor

Yarışmaya eser verecek olan sanatçıların eserlerinin kimler tarafından ve hangi kriterlerle değerlendirileceğini bilmek istediklerini belirten Zaimağaoğlu, yarışmanın şartnamesinde ilk kez değerlendirme kriterlerine ve seçici kurul üyelerine yer verdiklerine de dikkat çekti. Yarışmanın seçici kurul üyeliklerini; İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’nın yapacağını hatırlatan Zaimağaoğlu, 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi ile sanatı, sanatçıyı ve sanatsal bakış açısını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül

Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül vererek ülkenin duayen sanatçılarını da anmak istediklerini kaydeden Zaimağaoğlu, seçici kurul tarafından tüm eserlerin birlikte değerlendirileceği yarışmada, 3 başarı ödülünün yanı sıra bir de Kültür Dairesi Özel Ödülü verileceğini ifade etti. Zaimağaoğlu, yarışmada her yıl olduğu gibi para ödülü de verileceğini bildirerek Başarı ödüllerinin 15,000TL, özel ödüllerin de 10,000TL para ödülü ile ödüllendirileceğini kaydetti.

Yarışmanın başvurularının 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında olduğunu yeniden hatırlatan Zaimağaoğlu, tüm genç sanatçıları 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne eser vermeye davet etti.