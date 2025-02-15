Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin düzenleyeceği 13. Geleneksel Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü 9 Mart Pazar günü yapılacak.

Etkinlik için saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi’nde açılış ve toplanma etkinliği gerçekleştirilecek ve doğaseverler saat 10.00’da yürüyüşe geçecek.

Ücretsiz yapılacak etkinlikle ilgili Dernekten yapılan duyuruda “Doğayı seven, yürümekten, keşfetmekten zevk alan tüm dostlarımızı bizimle olmaya davet ediyoruz.” denildi.