13. Lefke Hurma Festival’i bugün yapılıyor

13. Lefke Hurma Festivali bugün yapılıyor.

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek festival, Avrupa Birliği’nin “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” desteğiyle 09.30-18.00 saatleri arasında Lefke çarşı merkezinde gerçekleşiyor.

Çok sayıda etkinliğin düzenleneceği festivalde tematik stant rehber eşliğinde tanıtım turları, doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor, festival kapsamında iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar ve sanatsal sergiler düzenleniyor.

13. Lefke Hurma Festivalinde AKDER Halk Dansları Ekibi, Yedidalga İlkokulu Müzik Grubu, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, iki toplumlu Lets Sing Together Grubu, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefke Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Grup Baria, Oral Timel Grubu ve Arda Gündüz sahne alacak.

Lefke Hurma Festivali, üreteni destekleme, kırsal bölgeye ilgiyi artırma amacıyla düzenleniyor.

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06/11/2022 11:52