13. Ozanköy Pekmez Festivali Dijital Ortamda Başlıyor

Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen 13. Ozanköy Pekmez Festivali Covid-19 salgını dolayısı ile yarın dijital ortamda başlıyor.

Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival süresince halk dansları gösterilerinin olduğu videolar, harup ve pekmezin sağlık için öneminin anlatılacağı ve uygulamalı şira yapımının gösterileceği videolar, dinleti ve konserler Girne Belediyesi Facebook hesabından yayınlanacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 13. Ozanköy Pekmez Festivali programı şu şekilde:

“Yarın 19. 00 Festival Açılış Konuşmalarıı ( video)

19.30 Halk Dansları Gösterisi, Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Öğretmenler Grubu (arşiv video)

20.00 Harup ve Pekmezin Sağlığımızdaki Önemi, Uygulamalı Şira Yapımı ( video) Sunum: Naile Soyel Gıda Mühendisi, şira yapımı uygulama: Sevgül Yanaroğlu ( Pekmez Üreticisi)

20.30 Şiir Dinletisi, Girne Belediyesi Gençlik Platformu ( video) Azra Kale- Cemre Baş- Şenay Sevgi Dural

20.45 Dinleti Çağıl İşguzar ( video klip )

28 Ağustos Cumartesi 19.00 Harup Ağacının Önemi ve Tohumunun Çimlendirilmesi Nasıl Yapılır? Sunum: Mehmet Atak Ziraat Yüksek Mühendisi ( video)

19.30 Halk Dansları Gösterisi Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ( video)

19.45 Hayatı ve Şiirleriyle Osman Türkay, Sunum Prof. Dr. Şevket Öznur Araştırmacı- Yazar /Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Şiir Dinletisi: Dr. Turgay Akalın- Altay Burağan ( video)

20.30 Konser Lefkoşa Belediye Orkestrası ( arşiv video)”

Bu habere tepkiniz:



26/08/2021 13:31