13. Spor Şurası’nda Genel Sekreterlik Görevini Hüseyin Ekmekçi yapacak

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19/10/2021

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13. Spor Şurası’nda Genel Sekreterlik Görevini Hüseyin Ekmekçi yapacak

22, 23, 24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 13. Spor Şurası’na Genel Sekreterliği görevini KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi yapacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tüzük gereği şuraya başkanlık yapacak olan spordan da sorumlu bakan Erhan Arıklı şura Genel Sekreterliği görevini Hüseyin Ekmekçi'ye verdi. Şura ile ilgili detaylar hakkında önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

19/10/2021 20:40
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TAGS: 13. Spor Şurası’nda Genel Sekreterlik Görevini Hüseyin Ekmekçi yapacak, haberkibris,
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