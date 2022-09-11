13. UBP Olağanüstü Kurultayı başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 13’üncü Olağanüstü Kurultayı bugün YDÜ AKKM’de yapılıyor.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu kurultayı yönetecek divan kurulunu açıkladı.Buna göre , Divan Başkanı İlker Edip, Yardımcısı Avukat Emine Uzun, Üyeler Ayşen Gardiyanoğlu ve Şahap Tokatlıoğlu'dan oluşuyor. Divan Başkanı İlker Edip yaptığı konuşmada kendisine duyulan güven için teşekkür etti ve UBP'nin bugun bir kez daha yeni zaferlere koşacağını söyledi.

Hasipoğlu, UBP Tüzüğü gereği yetkiyi divana devretti.

UBP Olağanüstü Kurultayı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açılış konuşması yaptı. Hasipoğlu "Tüzük gereği Kurultayımızı Olağanüstü yapmak zorunda kaldık. Buyüzden kamuoyunda çok eleştirildik. Ancak bu eleştirilere cevabı siz bu kalabalıkla cevap veriyorsunuz. " Bugün başbakan olarak ateşten gömleği giyen Üstel birlik bütünlük ve icraatı yapacağı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Faiz Sucuoğlu'na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tıkanan süreçte hiçbir şekilde mevki peşinde olmadı. Bir teşekkürü de Cumhurbaşkanımıza yapmak istiyorum" dedi.

CTP'ye çağrı yapan Hasipoğlu" bir kez olsun müzakere masasında tek ses olalım . Bu çağrıyı yapmakta kendimizi hak görüyoruz. Biz federasyonu Eroğlu döneminde görüştük. Sıramızı saldık. Sıra şimdi egemen eşit temelinde develetime sahip çıkıp tek ses olma zamanı. Biz yeni zaferlere koşmaya hazırız. UBP bu ülkenin solmayacak güneşidirBiz tam 47 yıldır aynı güneşin altında ülkemiz için çalışıyoruz. UBP var oldukça KKTC var olmaya devam edecektir.. Halkımız bize özgürlüğümüzü,egemenliğini, eşitliğini Anavatanın garantörlüğünde güveni emanet etti." ifadelerini kullandı.

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11/09/2022 11:17