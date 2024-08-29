130 Polis Mensubunun Görev Yeri Değişti

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29/08/2024

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130 Polis Mensubunun Görev Yeri Değişti

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla, 16 Eylül itibarıyla, toplam 130 polis mensubunun görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 29 Ağustos tarihli kararıyla, 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 16 Polis Subayı, 21 Polis ve İtfaiye Çavuşu, 78 Polis ve İtfaiye Memuru, 15 Sivil Hizmet görevlisi olmak üzere toplam 130 polis mensubunun görev yerinin değiştirildiği kaydedildi.

29/08/2024 19:26
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TAGS: 130 Polis Mensubunun Görev Yeri Değişti
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